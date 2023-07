Campeão metropolitano, Igor Ohpis fez ótima apresentação na Copa Brasil de Kart

O piloto araucariense Igor Ohpis, 7 anos, que recentemente foi campeão na 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart, marcou presença na Copa Brasil de Kart que aconteceu no domingo (23/07), no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). Com mais de 400 inscritos, a 24ª edição foi a maior da competição organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Apesar de ser iniciante no automobilismo e ainda ter pouca experiência, Igor se saiu muito bem na prova. Na primeira classificatória ele largou em 11º lugar, na frente de outros pilotos muito mais experientes. O problema é que logo no começo da corrida um dos competidores bateu no carro do Igor e o motor desligou. Até conseguir religar, ele acabou sendo ultrapassado pelos outros pilotos e chegou em último lugar.

“Na segunda classificatória ele largou em último e chegou em 15º, ultrapassou muitos pilotos, porém na final ele largou em 22º e acabou em 23º, não conseguiu avançar mais no pelotão. Ainda assim, consideramos um ótimo resultado pela pouca idade e experiência que ele tem”, diz o pai Rafael.

Além de ter sido campeão na 2ª etapa do Metropolitano, o jovem Igor Ohpis conquistou quatro troféus na Copa SPlight de São Paulo e se destacou no Campeonato Sul Brasileiro de Kart. Devido aos títulos já conquistados até agora, Igor está no ranking nacional, ele ocupa a 23ª posição.

Edição n. 1373