Campeonato Arauqüeras teve quebra de recorde de arqueira local

Arqueiros se saíram bem no Campeonato Arauqüeras. Foto: divulgação

A 4ª etapa do Campeonato Arauqüeras de Arco e Flecha, que aconteceu no domingo, 1º de julho, no CT Cordilheira, teve quebra de recordes de arqueiros locais. O torneio foi válido pelo Circuito Brasileiro da Field Brasil e contou com 38 participantes, vindos dos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Obedecendo os protocolos de distanciamento, os arqueiros percorreram uma trilha com 2km de extensão, onde estavam distribuídos 36 alvos de material sintético, réplicas de animais, em 28 estações de tiro. Os competidores deveriam disparar duas flechas e somados os disparos, a competição totalizou 2.128 flechas disparadas.

Nesta etapa, a arqueira do grupo Arauqüeras, Julia Gabriely Farias de Souza, confirmando as expectativas, fez 139 pontos e estabeleceu a nova melhor marca para a categoria JFTR (Juvenil Feminino Tradicional), que durava desde 2016. A arqueira de São Paulo, integrante, do Grupo AVA de Jacareí, Ana Paula Borrego, atual campeã mundial da categoria AFFU (Adulto Feminino Freestyle Unlimited) fez415 pontos, a maior pontuação da prova entre as mulheres. Ana Paula fez muitos elogios à pista montada, dizendo que não perde em nada para as melhores pistas europeias.

Entre os homens a melhor pontuação foi do arqueiro Lawrence Augusto Pinto, de Araucária, na categoria AMBU (Adulto Maculino Bowhunter Unlimited). Ele que há algum tempo não participava de uma competição surpreendeu a todos com um escore de 489 pontos, sendo campeão em uma categoria muito competitiva.

Segundo a maioria dos competidores, o destaque foi o percurso, que teve a característica de uma prova ao mesmo tempo acolhedora e desafiadora, exigindo dos arqueiros muita entrega em uma paisagem que fazia bem aos olhos, pois tinha como pano de fundo a barragem do Passaúna, em sua vista mais exuberante.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021