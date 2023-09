Campeonato da Primeira Divisão entra na 3ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão, prevista para acontecer no final de semana que passou (26 e 27/08) precisou ser cancelada por conta das fortes chuvas, fato que comprometeu as condições dos estádios do Município. A rodada foi adiada e será remarcada para outra data, a ser confirmada.

Mesmo com uma rodada pendente, no próximo final de semana (02 e 03/09), a Primeirona segue com os jogos da terceira rodada, para não fazer alterações na tabela previamente definida em arbitral. Acompanhe os horários e locais das partidas.

Sábado – 02/09

• Categoria Juvenil

13h30 –Três Jardins X Jatobá

Local – Estádio Emílio Gunha

• Categoria Adulto

15h30 – Três Jardins X Jatobá

Local – Estádio Emílio Gunha

Domingo (03/09)

• Categoria Juvenil

13h30 – Gapar X Grêmio

Local – Estádio Emílio Gunha

13h30 – Chantilli X Contenda

Local – Estádio Municipal de Contenda

• Categoria Adulto

15h30 – Gapar X Grêmio

Local – Estádio Emílio Gunha

15h30 – Chantilli X Contenda

Local – Estádio Municipal de Contenda

Edição n.º 1378