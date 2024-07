Campeonato Municipal da Segunda Divisão começa dia 18 de agosto

A Liga Desportiva de Araucária realizou no dia 2 de abril, o arbitral do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, que terá início no domingo, 18 de agosto. Dez times se inscreveram, no entanto, as inscrições seguem abertas para novos participantes que não puderam comparecer no arbitral, os quais irão formar uma chave extra. O prazo para novos inscritos é 31 de julho.

As equipes já confirmadas foram divididas em duas chaves: na Chave A estão o Gapar, Santa Clara, Panterões, Tropical e Jardim Alegre; e na Chave B o Everest, Atlético Araucariense, Seleto, Vila do Sossego e Planalto.

Para novas inscrições, a LDA divulga os requisitos necessários: podem ser inscritos, no máximo, 25 atletas acima de 16 anos completos, e todos precisam ter título de eleitor de Araucária. Junto com o formulário de inscrição é necessário anexar cópias do RG, CPF, título de eleitor em situação regular e foto 3×4. “Jogadores que jogaram a Primeira Divisão não poderão jogar na Segundona Municipal, com exceção dos atletas que possuem 21 anos incompletos. Atletas profissionais também não podem participar da competição”, explica Lílian Cristina Vieira, presidente da Liga.

Regras do campeonato

Se ao longo da Segundona o time tiver dois WXO (não comparecer para a o jogo), será desclassificado e todos os resultados serão somados como 3X0 para o adversário. Os quatro primeiros classificados ganham vaga para disputar a próxima edição da Primeirona, respeitando o regulamento específico da competição.

Os jogos serão realizados preferencialmente aos domingos, por decisão da maioria, nos campos do Municipal Emílio Gunha, Pizzatto, campo do Tropical e o campo do Tupi. Acompanha a tabela da primeira rodada.

1ª rodada Domingo (18/08)