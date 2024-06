Campeonato Municipal da Segunda Divisão terá arbitral no dia 28 de junho

A Liga Desportiva de Araucária fará o arbitral do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024 no próximo dia 2 de julho. No último dia 18 de junho aconteceu o pré-arbitral, onde foi lançado o chamamento para os times que desejam participar da competição.

O início da Segundona está previsto para o último final de semana de julho, possivelmente no dia 28, a Prefeitura ficará responsável em ceder os campos para a realização dos jogos e também deverá arcar com os custos da arbitragem.

Os times interessados já podem buscar informações ou se inscreverem, através do fone (41) 99692-5860, falar com Lilian. Ao pagar a taxa de inscrição, cada equipe irá ganhar uma bola da Pênalti, as quais foram disponibilizadas para o campeonato pela Federação Paranaense de Futebol.

Edição n.º 1421