Campeonato Paranaense: Sub15 e Sub17 do Araucária ECR seguem firmes na competição

Os times de base do Araucária ECR estão confiantes e seguem firmes no Campeonato Paranaense.

Ambos venceram as partidas da 2ª rodada da nova fase, o Sub15 ganhou do Paraná Clube por 2X1 e o Sub17 venceu o Independente São Joseense por 1X0. Para Adriano Lara, parceiro do clube e administrador das categorias de base, os times estão indo muito bem na competição. “Estamos estruturando cada vez mais a base do clube. O processo de formação é longo, mas estamos felizes com tudo que apresentamos até aqui, podemos ver uma gigante evolução do ano passado para esse, isso é resultado de muito trabalho. Inclusive temos atletas da base que já estão despertando interesse de alguns clubes grandes”, afirma.

Foto: Adriana Lara. Sub17 venceu o Independente São Joseense e vai enfrentar o PSTC.

No próximo sábado (12) os times voltam a campo para mais uma rodada do Estadual. Pelo Sub15 o Araucária enfrentará o Vila Hauer às 10h, no Estádio Donato Gulin, em Curitiba. Já o Sub17 jogará contra o PSTC às 10h30, no Centro de Treinamento do PSTC, em Londrina.

Vale lembrar que os times não tiveram os jogos da primeira rodada, contra as equipes de Cascavel, pois os mesmos foram transferidos para o dia 24/08. As duas partidas serão realizadas no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, o Sub 15 joga às 08h45 e o Sub17 às 10h30.

