Notas Políticas — Campina das Pedras

A Prefeitura lançou mais duas licitações para pavimentação de importantes vias da região rural de Araucária. A estrada a ser pavimentada agora é a Augusto Borkowski, no Campina das Pedras. Essa é aquela via que fica próximo à estação de tratamento de esgoto da região, na esquina com o Bar do Juca.







Licitação 1

Um dos trechos da Augusto Borkowski a ser pavimentado tem 2.240 metros de extensão. O asfalto a ser aplicado no local é o definitivo, sendo que as obras incluem ainda serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio, sarjeta e sinalização viária. O investimento previsto é R$ 8.210.393,69. A abertura do certame acontece em 12 de janeiro de 2023.

Licitação 2

Já a outra licitação compreende a pavimentação de mais dois quilômetros da Augusto Borkowski. O asfalto também é definitivo e os serviços complementares são os mesmos do outro certame. O preço máximo que a Prefeitura está disposta a pagar é de R$ 7.778.602,30 e a abertura da concorrência ocorre em 13 de janeiro.

Formigueiro

Também esta semana a Prefeitura publicou o edital para pavimentação de três estradas da localidade rural de Formigueiro. São as ruas Ladislau Wszoek, Imigração Ucraniana e Expedicionário Antônio Durau. Somadas, estamos falando de quase 3,7 quilômetros de vias pavimentadas. As obras estão divididas em duas licitações. Uma cujo investimento pode ser de até R$ 7,2 milhões e a outra de até R$ 5,8 milhões. Destas quatro estradas, a de maior extensão é a Ladislau Wszoek, com quase dois quilômetros.