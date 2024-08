Canadá Imóveis inova com processo de locação realizado totalmente via WhatsApp

A Canadá Imóveis, uma das principais imobiliárias de Araucária, iniciou suas atividades em dezembro de 1995, em um pequeno escritório no centro da cidade. Na época, a empresa foi fundada por dois sócios, Samir Traya e Luiz Carlos Baruffi. Contudo, ao final de 1997, Samir Traya tornou-se o único proprietário da empresa, conduzindo a Canadá Imóveis por quase três décadas de atuação no mercado imobiliário, consolidando-a como uma referência em locação, administração, venda, financiamentos e avaliações de imóveis na região.

Ao longo desses 30 anos, a Canadá Imóveis construiu sua reputação com base em um trabalho árduo e dedicado, oferecendo serviços profissionais e especializados na locação e administração de imóveis. Há cerca de dez anos a empresa conquistou sua sede própria, em um imóvel no centro da cidade.

O sucesso da imobiliária se deve, em grande parte, à sua capacidade de combinar conhecimento técnico com competências administrativas, financeiras, fiscais e legais, sempre mantendo um elevado padrão de credibilidade, responsabilidade e honestidade. “Acho que a Canadá Imóveis, procurou ao longo dos anos, fazer o melhor em cada um desses aspectos, tudo para que nossos clientes, quer sejam locadores ou locatários, vendedores ou compradores, tivessem sempre uma experiência satisfatória em seus negócios.”, afirmou Samir Traya.

Durante sua trajetória, a Canadá Imóveis enfrentou diversos desafios, a instabilidade econômica do país sendo um dos mais significativos. “Nas diversas sucessões de governos que assistimos, creio que nosso país, teve poucos períodos de real crescimento econômico, e longos períodos de pouco ou até nenhum crescimento. Esse fator de instabilidade, atinge a todos, e por mais que, muitas vezes, fazemos tudo ao alcance, e usemos de toda nossa “expertise”, a instabilidade econômica representa sempre e infelizmente uma grande adversidade a ser vencida.”, completou.

Nos últimos anos, a necessidade de se adaptar às novas tecnologias tornou-se evidente, e a Canadá Imóveis abraçou a digitalização como uma forma de otimizar seus processos e melhorar a experiência de seus clientes. O que inicialmente surgiu como uma necessidade, logo se mostrou uma oportunidade de inovação. A empresa digitalizou todo o processo de locação de imóveis, permitindo que contratos sejam assinados eletronicamente e documentos sejam armazenados em nuvem. Com a utilização de ferramentas como o WhatsApp, a imobiliária conseguiu reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e eliminar, ou ao menos restringir, o uso de papel, tornando seus processos mais rápidos, acessíveis e eficientes.

Os benefícios dessa digitalização são significativos tanto para inquilinos quanto para proprietários. Os locadores agora têm acesso a um sistema de gestão onde podem acompanhar todas as informações sobre seus imóveis e o andamento das locações. Por outro lado, os locatários podem alugar um imóvel de forma totalmente digital, sem precisar comparecer pessoalmente à imobiliária. Através de videochamadas, é possível “visitar” o imóvel e realizar todo o processo de locação, desde o preenchimento de cadastros até a assinatura dos contratos, tudo remotamente. Essa inovação representa uma economia de tempo, praticidade e dinheiro, já que elimina a necessidade de reconhecimento de assinaturas em cartório e deslocamentos desnecessários.

Com quase 30 anos de história, a Canadá Imóveis continua a se reinventar, mantendo-se à frente no mercado imobiliário de Araucária e oferecendo soluções modernas e eficientes para seus clientes. A combinação de tradição, profissionalismo e inovação garante que a empresa permaneça como uma das líderes no setor, pronta para enfrentar os desafios do futuro.

Serviço

A Canadá Imóveis está localizada na Avenida Victor do Amaral, número 390, no centro. O contato pode ser feito através do número 41 3642-1541 ou WhatsApp no número 41 99981-6624. Os imóveis também podem ser previamente vistos no site www.canadaimoveis.net.

Edição n.º 1428. Nina Santos.