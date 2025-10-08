Mulheres e crianças em tratamento oncológico brilharam na passarela do concurso Miss EVA, organizado pela ONG EVA desde 2018, e que na edição 2025 ultrapassou o limite territorial, abrindo portas para candidatas de outros estados. O concurso também inovou e neste ano estreou na categoria Kids. Na passarela, 33 candidatas adultas e 10 crianças mostraram que beleza é muito mais do que aparência: é força, coragem, emoção e autocuidado.

O 1º Miss Eva Regional e Kids aconteceu no sábado, 27 de setembro, na Universidade Positivo, em Curitiba, com a presença expressiva do público. Foi lindo de ver as torcidas pelas candidatas, os aplausos acalorados, a emoção e as lágrimas que escorriam pelos rostos das pessoas presentes. Enfim, um evento que, como descreveu a fundadora e embaixadora da ONG EVA, Adri Ribeiro, “inesquecível!”.

A jornalista e empresária Gabi Rocha e o fundador e comunicador da Rádio Paraná Alexandre Domingues comandaram a apresentação do evento. A professora Izabela Calizário ficou responsável pela coordenação dos desfiles, os cantores Marllon Maia e Isah Bueno, assim como o grupo de dança do ventre fizeram belíssimas apresentações, as contadoras de histórias Lari Abelhinha e Kelli Alves e Maristela Andrade deram todo suporte às candidatas do grupo infantil, e várias outras entidades ajudaram a garantir o sucesso do concurso.

O prefeito de Araucária, Gustavo Botogoski, um dos integrantes do corpo de jurados, falou ao público sobre a alegria de estar presente no evento. “O Miss EVA, além de enaltecer a autoestima das pacientes oncológicas, destaca a importância da prevenção contra o câncer. A ONG Eva foi fundada em Araucária e nós a acompanhamos desde o início, quando o concurso era municipal. Hoje, festejamos a conquista do Miss Eva, que ganhou projeção regional e abriu oportunidade para participação de crianças oncológicas”, elogiou.

VIDAS NA PASSARELA

Desfilando uma a uma, as candidatas da categoria Kids dominaram a passarela, desfilando com graciosidade e carisma, encantando os jurados e emocionando a plateia. Depois foi a vez dos desfiles das candidatas das categorias de 19 a 45 anos e de 45 anos acima. Tornando a missão do júri ainda mais difícil, todas elas estavam maravilhosas, irradiando alegria e interagindo com o público.

Lembrando que na categoria infantil todas as candidatas foram agraciadas com o título de 1ª princesa. Na categoria 19 a 45 anos a rainha foi Gisele Cristina Gonçalves Feijão, 1ª princesa Alessandra de Souza, 2ª princesa Daianna Moura, e miss simpatia Alaine Miranda dos Santos Kleina.

Na categoria 45 anos acima a rainha foi Matilde Aparecida Lemes Damasceno, de 82 anos, a candidata mais idosa de todas; 1ª princesa Elisângela de Fátima; 2ª princesa Cintia Raquel Moro Pinto; e miss simpatia Ivonir Barbosa Carli.

Além das faixas entregues à vencedoras, todas as candidatas, incluído as crianças, receberam flores e presentes dos patrocinadores do evento.

O concurso encerrou com a fala emocionada de Adri Ribeiro, que nominou e agradeceu cada uma das pessoas que colaborou com o evento, tornando real o sonho das pacientes oncológicas. “Essas crianças e mulheres maravilhosas são muito amadas, são preciosas para todos nós e merecem todo nosso respeito e admiração. Continuem sendo guerreiras e jamais desistam”, declarou.

Adri também lembrou que a ONG EVA é a única instituição em nível mundial a realizar um concurso para mostrar que a mulher oncológica é linda, independente do estágio da doença.

Edição n.º 1485.