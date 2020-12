Cantata de Natal da Família Marista será no próximo dia 9, em formato online

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

A Cantata de Natal é um dos momentos mais aguardados por toda a Família Marista. É o tempo de celebrar as marcas de um ano, e este, mais do que nunca, traz uma reflexão sobre a importância de mantermos a esperança e da expectativa de novas possibilidades e novas conquistas. Embalados por este espírito e pelo desejo de levar alegria para as pessoas, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus organizou a sua tradicional Cantata, cujo tema deste ano é “Em-Cantando Olhares”. A Novidade é que o vento será realizado dentro de um formato diferente, adaptado à nova realidade que o mundo está vivendo.

Em respeito à preservação da saúde de todos, a apresentação foi construído com algumas gravações e será transmitida pelo YouTube dos Colégios Maristas e no Facebook “Colégio Marista Sagrado”, na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, às 19h30. “Mesmo online, esperamos que todos participem da Cantata, para que juntos possamos relembrar momentos vividos e apreciarmos a vinda do Salvador”, convida o colégio.

Texto: Maurenn Bernardo