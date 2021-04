Cantor Andre Di Barros estreia em reality musical da TV Record

André vai representar Araucária e o Paraná no reality musical da TV Record. Foto: divulgação

Ainda curtindo a popularidade que conquistou após participar do programa Próximo Número 1 Villa Mix, no time da dupla César Menotti e Fabiano, onde chegou até a fase final, o cantor araucariense André Di Barros vai subir mais degrau na escada da fama. No próximo domingo, 25 de abril, às 18 horas, ele vai estrear na terceira edição do reality show musical Canta Comigo, da TV Record, que será apresentado por Rodrigo Faro.

Andre vai cantar para uma “parede” de 100 jurados, formada por cantores, artistas e outros famosos do Brasil. Ele precisa levantar o máximo de jurados para seguir na competição. “Quero representar muito bem a minha cidade e também o Paraná nessa competição, que será acompanhada por milhões de pessoas em todo o país”, comemora o cantor.

O Programa Canta Comigo também estreia na Netflix, na sexta-feira, dia 23. A proposta foi estrear o reality musical primeiro na plataforma de streaming e depois na televisão.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021