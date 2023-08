Cantor André Di Barros vai lançar música nova nesta sexta-feira (25)

O cantor André Di Barros, que já venceu vários festivais de música pelo Brasil, inclusive já cantou ao lado da dupla César Menotti e Fabiano, vai lançar uma nova música nesta sexta-feira, 25 de agosto! A música se chama “Desconectou” e estará disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, iTunes, Youtube e Amazon Music.

A música é uma composição em parceria com Igor Mago e foi gravada na cidade de João Pessoa, na Paraíba. André conta que está empolgado com o lançamento. “Tô muito feliz, pois essa música transmite realmente minha pegada romântica e depois do feat com os Menotti resolvi mostrar um pouco do que eu estou cantando na minha carreira, uma pegada mais pop/sertaneja romântica”.

Prepare seus fones de ouvido e fique na contagem regressiva para sintonizar nas principais plataformas de streaming e ser um dos primeiros a curtir a nova música do cantor araucariense André Di Barros.