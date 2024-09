Cantor Bachega espanta todo azar da sexta-feira 13 com seu show “Cabaré”

Pra você que é supersticioso e não gosta de sair de casa nas sextas-feiras 13, bora espantar o azar e curtir um som de qualidade. O cantor araucariense Bachega convida toda galera para o seu show “Cabaré”, a partir das 21h, no palco de um barzinho localizado na Rua Professor Alfredo Parodi, 1109, no Centro.

Bachega receberá convidados no palco: as duplas Bruno e Monzani e Fábio e Rafael e o cantor Erich Junior, que vão levar para o público o melhor do modão sertanejo. As primeiras 80 pessoas que chegarem, ganharão um copo personalizado do evento. Ingressos a R$ 10,00 para quem tem nome na lista, válido até às 21h30, e após esse horário o valor será outro. Mais informações pelo fone (41) 9 8705-5552.

Edição n.º 1432.