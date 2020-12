Cantor ganha violão de músico famoso e vai rifar para ajudar na saúde do pai

Compartilhe esta notícia

João Daniel poderá participar de um reality organizado pelo músico. Foto: divulgação

João Antônio Daniel, 28 anos, cantor araucariense que vem se destacando no cenário musical, pensa em alcançar fama, mas sem jamais abandonar sua família. Ele acabou de ganhar um violão autografado do Reinaldo Meirelles, músico do Gustavo Lima, que se sensibilizou quando conheceu a história do João e do seu esforço em ajudar o pai José Vilmar Daniel, que está doente e vive preso a uma cama a mais de 10 anos. Meirelles doou o instrumento para que o jovem cantor possa organizar uma rifa e conseguir recursos para ajudar o pai.

“O Reinaldo ficou sabendo da minha história porque ele está organizando um reality, onde cinco artistas ficarão confinados por 14 dias dentro de uma casa. Vários artistas renomados irão ajudar os participantes na competição. Eu fiz minha inscrição e meu vídeo foi para o YouTube. Em quatro dias já tinha mais de 30 mil visualizações (hoje são quase 32 mil). Então o Reinaldo estava fazendo uma live e iria convidar para uma chamada de vídeo, três pessoas inscritas no reality, e para minha surpresa, eu fui um deles. Conversamos, eu cantei pra ele e contei sobre o meu pai. Foi então que ele resolveu doar um violão autografado para fazer uma rifa ou leiloar para ajudar minha família”, relatou João. Ele disse que já está organizando a rifa com a ajuda de alguns amigos.

Sobre o reality, os cinco selecionados serão conhecidos no dia 3 de janeiro, e o programa terá início no dia 10. “Torço para que dê certo, pois será muito importante para minha carreira. Até aqui não posso reclamar, porque nos últimos três meses Deus colocou pessoas na minha vida, que deram condições de eu me profissionalizar muito mais, hoje tenho pessoas me apoiando, já tenho projeto para gravação de músicas e clipes que provavelmente sejam lançados nos primeiros meses de 2021. Tenho tido bastante espaço na cidade, tocando em vários lugares. E estou feliz porque o dinheiro das apresentações, na medida do possível, ajuda eu me manter e ao mesmo tempo a minha família. Minha condição financeira não é totalmente estável, mas sigo lutando, como sempre fiz, e quem conhece João Daniel sabe disso. Só quero focar nos trabalhos agradecer sempre a Deus pelas conquistas e pela oportunidade de fazer algo para ajudar o meu pai e a minha família. Agradeço ao Major Stoccheiro e a Ângela, que são pessoas incríveis, que me ajudam muito e acreditam no meu potencial”, disse João

