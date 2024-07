Cantor Ivo Kalefi disputa pela segunda vez o concurso “Hit 98”

Quem está por dentro das novidades do mundo musical araucariense, já deve saber que o cantor Ivo Kalefi é um dos 24 participantes da 5ª edição do concurso “Hit 98”, promovido pela Rádio 98 FM. Essa não é a primeira vez que o cantor participa da competição. Em novembro de 2020, Ivo foi finalista do concurso com a música autoral ‘Eu tenho sorte’.

Na época, em uma entrevista ao jornal O Popular, o cantor se emocionou ao contar que a sua participação foi a realização de um sonho, já que durante o concurso, a sua música foi tocada várias vezes na programação da rádio. Nesta edição, Kalefi irá participar com a música autoral ‘Meu Coração Te Diz Não’, lançada em setembro de 2022. A batalha acontecerá no dia 29 de julho contra a música ‘Disk Me Ama’ do grupo de pagode Amigos do Gaguinho, e a população já pode votar através do site hit98.com.br.

Muito conhecido na cidade por cantar em bares e em outros eventos, seu primeiro contato com a música foi aos 10 anos, quando aprendeu a tocar trombone com o pai. Ivonei da Rosa, que adotou o nome artístico de Ivo Kalefi, também frequentou aulas de clarinete, saxofone e flauta transversal. Para aprimorar ainda mais seu lado artístico, seu pai o presenteou com um violão aos 12 anos. Atualmente, Ivo é aclamado por seu talento como cantor, compositor e multi-instrumentalista, sendo sempre lembrado pela população para a realização de shows e apresentações. Inclusive, por dois anos seguidos, Ivo abrilhantou o palco com seu show, na festa promovida pelo Jornal O Popular, no Parque Cachoeira.

Serviço

As músicas do Ivo Kalefi estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Para acompanhar sua carreira, basta segui-lo no Instagram @ivokalefi. Contatos para shows poderão ser feitos pelo WhatsApp (41) 99536-6337.

Edição n.º 1424. Victória Malinowski.