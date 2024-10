Cantor Matheus Souza grava DVD ao vivo com músicas autorais

O cantor sertanejo Matheus entregou para o público seu mais novo DVD, que será um marco em sua carreira. A gravação aconteceu no dia 15 de outubro, no Gitano Curitiba, em uma noite animada, que contou com a participação especial da dupla Bruninho e Davi. O DVD traz um repertório diversificado com 4 músicas inéditas e os desafios de compor a maioria das faixas. No novo trabalho Matheus também exalta suas influências musicais.

“No meu último projeto fizemos a gravação em Araucária, que inclusive O Popular esteve presente e ajudou muito na divulgação, em um evento que acabou não dando certo de lançar as músicas por inúmeros fatores. Depois disso fui embora para Goiânia, onde foquei na composição e acabei fazendo muitos amigos do meio, que inclusive me ajudaram nesse projeto. Nesse DVD, 3 das 4 músicas – Homem da Rua, Eu Topo e Fraquim – são composição minha, junto com amigos de Goiás, São Paulo, Uberlândia e Londrina”, conta Matheus.

O cantor relata que a pretensão em compor músicas sempre foi vendê-las para outros artistas, porque o mercado musical é promissor. Ele também diz que já teve o prazer de compor algumas músicas para artistas da região e de alguns outros estados. “No final de 2023 voltei para Araucária, mas sempre estou viajando para Goiânia para continuar compondo com o pessoal. Hoje estou com um novo parceiro no projeto, que vem sendo um divisor de águas na reestruturação e planejamento da minha carreira. É o Charles Bonissoni, do grupo Woods, que foi a maior casa de shows do país”, conta.

