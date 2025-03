Cantor Matheus Souza lança “Curvinha da Bunda”, promessa de se tornar música chiclete

O cantor Matheus Souza é sinônimo de sucesso, e disso ninguém duvida. Sempre arrastando uma multidão de fãs em seus shows, tem buscado uma aproximação cada vez maior com seu público. Ele já compôs inúmeras músicas que se tornaram sucesso e, recentemente, lançou “Curvinha da Bunda”, que faz parte do seu primeiro DVD, gravado ao vivo no Gitano Bar, em Curitiba.

O DVD foi gravado no dia 15 de outubro do ano passado e contou com a participação especial da dupla Bruninho e Davi. “Esse projeto marca um momento muito especial da minha carreira, onde busco trazer um som que não só impacte, mas também crie identificação com meu público. A ideia é resgatar a essência do sertanejo universitário, trazendo de volta aquele clima leve e descontraído, com temas que fazem parte do dia a dia dos jovens e da vida universitária”, conta.

Segundo o cantor, o DVD tem músicas que falam de festas, amizades e as experiências vividas nessa fase tão marcante da sua vida. “Queremos conectar com quem está vivendo ou já viveu essa realidade. Nostalgia, músicas chiclete, dançantes (tik tok) e apaixonadas, para atingirmos todos que ouvirem nossa música. O sertanejo universitário, que sempre teve um espaço especial no coração do público, será evidenciado nesse projeto, trazendo autenticidade e muito alto astral”, garante.

CARREIRA DE SUCESSO

Matheus Souza nasceu em Curitiba e foi criado em Araucária. Sempre apaixonado por música, por volta dos 14 anos começou a tocar viola e violão, e aos 15 fez sua primeira apresentação. “Desde então, lancei quatro músicas: ‘Escuta’, ‘Detector de Safadeza’, ‘Bem Bolado’ e ‘Plano de Saúde’”, cita.

Em 2022, o cantor criou m evento chamado “Matheuzinho 360”, que começou a atrair um público considerável na cidade. Decidiu então lançar um projeto ainda maior em uma quadra de society, com open bar e painel de LED. Esse evento seria o cenário para gravar duas músicas e um clipe, com toda a produção realizada por ele mesmo. No entanto, diversas coisas deram errado, e o projeto acabou não saindo como planejado.

“Fiquei bastante chateado e desanimado com a música. Resolvi então me mudar para Goiânia, onde passei oito meses. Lá, tive contato com novos compositores e oportunidades, e acabei focando nas composições. Porém, ainda era difícil viver apenas disso, e a saudade de casa, da família e da minha namorada começou a pesar. Decidi então voltar para Araucária, mas mantenho o contato com Goiânia, voltando sempre que posso para compor com o pessoal de lá”, relembra.

O cantor revelou que quando retornou ao Paraná, ainda sentiu uma sensação de derrota. Até que um dia, um amigo o convidou para fazer um show no Alphaville. Mesmo cansado e quase desistindo de ir, acabou aceitando. “Nesse show, conheci meu novo parceiro de projeto, Charles Bonissoni, ex-sócio das casas noturnas Wood’s. Desde então, temos uma parceria incrível, com ideias que se alinham perfeitamente. Ele tem sido um divisor de águas na minha carreira”, afirma Matheus.

Para o futuro, Matheus Souza espera que este projeto do DVD seja o primeiro passo para colocá-lo no mapa de fato. “Quero dar um passo por dia, um degrau por vez, sem pisar em ninguém e sem prejudicar o próximo”, diz.

Para curtir o lançamento “Curvinha da Bunda”, e demais músicas do cantor Matheus Souza, acesse youtube.com/MatheusSouzaCantor ou Matheus Souza no seu app de música preferido.

Edição n.º 1454.