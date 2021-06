Cantora de Araucária vai se apresentar no The Voice Kids

Cantora já apareceu em vídeo de apresentação do The Voice, dando breve entrevista ao ator Márcio Garcia. Foto: divulgação

Conhecida por ter uma voz suave, mas ao mesmo tempo marcante, a cantora Rayssa Rafaela Dias, 12 anos, dará um grande salto na sua carreira. A jovem é uma das participantes da 6ª temporada do programa musical The Voice Kids, que estreou no domingo, 6 de junho, trazendo apresentações de alto nível. Rayssa só terá que mostrar todo seu talento para convencer os técnicos Gaby Amarantos, Carlinhos Brown e Michel Teló a virarem as cadeiras para ela. Depois é só escolher o time de um deles.

A nova temporada terá seis etapas e será dividida da seguinte forma: Audições às Cegas, Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.

A carreira

Rayssa Rafaela iniciou sua carreira com apenas 6 anos, na agência Fórum Model, de modelo e passarela. Mas sua paixão mesmo é a música. Ela adora cantar e sua desenvoltura no palco agrada o público. Sempre cantando muito à vontade, a araucariense já se apresentou em vários festivais e eventos e em 2018 foi uma das convidadas do programa do Raul Gil. Agora chegou sua vez de brilhar de novo, no palco do The Voice Kids.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021