Cantora Kedma Novaes cria vakinha para pagar cirurgia de reconstrução de mama

Há cerca de um ano, a cantora Kedma Novaes recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que afeta suas mamas. Ela conta que os principais sintomas são caroços nos seios, dores, inflamação que forma uma bolha no seio e onde concentra pus e é doloroso. Devido a isso, ela precisou passar por quatro cirurgias e muitos exames.

“Infelizmente, a doença é autoimune, ou seja, não possui cura. Os médicos me passaram ser uma doença pouco estudada, não se sabe muito sobre ela”, explica.

A cantora relata que lidar com as cirurgias foi muito complicado, já que era preciso realizar uma a cada dois meses praticamente. Ela conta que além da dor, precisava parar sua vida e ficar internada. “Tudo isso foi mexendo muito comigo. Foi um ano indo mais para o hospital do que ficando em casa. Minha vida se resumia a hospital e exames”, Kedma relembra.

Ela descreve que recebeu a notícia que precisaria fazer a retirada das mamas na semana do Natal, e que ficou bastante desnorteada e em choque. A cantora relata que ficou com esperança de não ser uma decisão definitiva, e que ainda não acreditava que teria de realizar a mastectomia.

“Tentei ao máximo não pensar nisso, pois sempre que pensava ou falava sobre isso eu chorava. Acho que, no fundo, tinha esperança que não ia precisar mesmo retirar e me apeguei a isso. Porém, em janeiro, no meu retorno pós-exames pré-operatórios, veio a confirmação e eu só conseguia chorar. Fiquei bem desanimada e angustiada”, expressa.

A vakinha está sendo realizada com o objetivo de arrecadar o valor para uma reconstrução de mamas. Kedma explica que isso pode mudar sua vida e devolver sua autoestima.

“Para uma mulher ficar sem os seios, não é nada fácil e mexe com o emocional e com o psicológico. Só a certeza de que vou passar por esse processo, já tem me afetado bastante. Eu sempre tive seios grandes e agora sei que vou ficar sem, não está sendo fácil”, se emociona.

As doações podem ser feitas pelo link da vakinha https://www.vakinha.com.br/5324546, ou direto pelo PIX pela chave 5324546@vakinha.com.br. Para mais detalhes, acessar o Instagram @kedmanovaescantora.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.