Cantora Patrícia Santos convida para seus shows autorais em 7 e 22 de março

A cantora Patrícia Souza estará no palco no Teatro da Praça em dois momentos, para apresentar seu show autoral “Da Resiliência à Essência”, que traz canções inéditas, cheias de sentimentos. No dia 7 de março (sexta-feira), a apresentação será às 19h30, e no dia 22 (sábado), às 17h30, ambas com entrada gratuita.

“A principal temática desse show é a resiliência humana, a capacidade de resistirmos às adversidades da vida e estarmos abertos às transformações necessárias, sem perdermos a essência. Através da música, também quero incentivar o público ao autocuidado, à valorização da vida, e à saúde emocional”, afirma a cantora.

Como março é o mês dedicado às mulheres, os shows ainda têm como proposta motivar o público feminino, principalmente as mães solo, a traçarem metas e executarem os projetos de realização pessoal, ou seja, se colocarem na equação novamente. “Nesse show, quero que sua história seja um convite à inspiração, um farol de esperança para você e para todos que o cercam. Espero vocês nos dias 7 e 22, no Teatro da Praça”, convida Patrícia.

O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro.

Edição n.º 1454.