Cantora Patrícia Santos fará show autoral no Teatro da Praça

A cantora araucariense Patrícia Santos convida todos para assistir ao seu show autoral, que acontecerá em 21 de julho, às 19h30, no Teatro da Praça.

O show tem uma proposta minimalista em um ambiente intimista, com o objetivo de aproximar o público durante a performance.

“O repertório é 100% autoral, com canções do EP Resiliência e nove canções inéditas. Cada composição trata de aspectos emocionais do cotidiano, levando o ouvinte à introspecção e a sensibilidade, criando assim, uma conexão com a música”, explica cantora.

O show contará com participações especiais de alguns alunos de técnica vocal da compositora, somando 12 canções autorais, acompanhada pelo pianista Marco Antônio Pereira e na percussão Jackson Bendik.

Os ingressos são limitados, custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (41) 99588-9998. O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091, Centro.

Edição n.º 1421