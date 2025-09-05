A grande Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é conhecida no país todo. Todos os anos, pessoas de todas as regiões do Brasil viajam até a cidade de Barretos, em São Paulo, para prestigiar os shows, rodeios e outras atividades. Em 2025, o festival comemorou a 70ª edição, celebrada entre os dias 21 a 31 de agosto.

É o sonho de muitos artistas se apresentar em Barretos, e as cantoras mirins Duda Vieira, de 14 anos, e Rayssa Rafaela, de 16 anos, realizaram esse sonho no último dia do evento, representando a cidade de Araucária.

Tudo começou quando o produtor Valter Angelino colocou as duas no palco Raízes, cantando individualmente várias músicas conhecidas pelo público. Duda apresentou os clássicos: Cabocla Tereza, Galopeira, Tocando em Frente, Inquilina de Violeiro, Chalana, Amor de Primavera, e Clima de Rodeio. Enquanto Rayssa cantou as músicas: Há se Deus me ouvisse, Telefone Mudo, Boate Azul, Estrada da Vida, No dia em que saí de casa, e Estrelinha.

Duda relata que ambos os shows, o público gostou de todas as apresentações e interagiram quando podiam. “Foi divertido e emocionante demais! Não tenho palavras para descrever, eu ainda estou raciocinando tudo que vivi lá. Foi uma experiência única, realizar esse sonho que eu tenho desde muito tempo e de uma forma que nunca imaginei, foi gratificante demais. Seria uma honra participar novamente, ainda mais em outros palcos que tem lá. Se Deus quiser, um dia nós iremos voltar e representar Araucária de novo”, se emociona a caçula da dupla.

Já Raysa menciona que a recepção do público foi muito boa, e que tinha várias pessoas assistindo. “Acredito que fizemos uma ótima apresentação e representamos muito bem nossa cidade. Se apresentar lá foi incrível, surreal, eu diria. Me emocionei muitas vezes, é sem dúvida, uma das melhores experiências que já tive! Gostaria de participar novamente, com certeza em um futuro bem próximo. Se Deus me permitir, ano que vem já”.

Duda e Rayssa receberam o apoio de várias pessoas para que esse sonho pudesse se tornar realidade. De acordo com Rayssa, elas tiveram dois ensaios com os músicos Douglas Souza, Alex e Juninho Medeiros. O primeiro ensaio foi na Casa da Cultura com ajuda da professora Cris, e o segundo no estúdio HeartBeat Sound Studio.

Além do auxílio da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, da GM Serviços Terceirizados e Império Locações. Cada uma também teve seus próprios apoiadores, como: Peão de Luxo, Naiara Cristina Beauty e Studio Emiliss para a Duda; e RR Barbearia, Rancho Crioulo, Paty Diniz com fotos e vídeos e DentVidaMed com a Rayssa.