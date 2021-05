Cantores araucarienses se unem e lançam cover com mensagem de fé e esperança

Dupla decidiu gravar o cover para levar um pouco de alento às pessoas nesse momento triste de pandemia. Foto: divulgação

Mais do que nunca a arte tem se provado necessária no dia a dia, pois ela vai além das expressões, proporcionando às pessoas válvulas de escape, sorrisos e esperança, principalmente neste período sombrio, marcado pelo medo. Com o propósito de falar de fé e esperança em tempos difíceis de pandemia, através da arte, a cantora Jordana Flores, de 15 anos, lançou há algumas semanas um vídeo cover emocionante da canção “What Beautiful Name”, da banda gospel Hillsong Worship, junto com o músico Matheus Wykrota. Os versos levam uma mensagem de fé, reforçando a visão de que apenas sendo corajosos, passaremos pela batalha contra a Covid-19.

Acreditando que o poder da música pode confortar corações em tempos conturbados como o que vivemos, os músicos trabalharam na canção, buscando levar palavras de esperança aos ouvintes. “Esperamos que a canção possa tocar o coração das pessoas diante desse vírus terrível, que está acabando com tantas vidas e sonhos”, explica Jordana. O clipe também presta uma homenagem aos profissionais da saúde, dedicados desde o começo da pandemia, ao tratamento dos pacientes contaminados pelo coronavírus. Outra mensagem importante transmitida pela canção é a importância da empatia, uma vez que diante deste vírus, não basta cuidar apenas de si mesmo, é preciso se preocupar com o próximo, somente assim a rotina de abraços e amor poderá ser retomada. “Devemos crer que tudo vai passar fazendo a nossa parte, cuidando de nós mesmos e de quem amamos”, reforça a cantora.

A carreira

Conhecida na cidade pelo timbre doce e por seus talentos múltiplos, a cantora tem no currículo trabalhos admiráveis. Além da música, Jordana Flores é atriz e modelo. A habilidade em frente às câmeras fica clara nos clipes e apresentações publicadas pela jovem em seu canal no YouTube.

Assista ao clipe gravado pela cantora em parceria com Matheus Wykrota no seu canal do YouTube “Jordana Flores”. “Espero que vocês gostem e que possam se identificar e se sintam mais fortes para enfrentar tudo isso”, deseja a dupla. Para conferir outras produções da Jordana, basta segui-la no Instagram (@jordanafloresoffcial).

