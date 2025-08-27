Já está quase tudo pronto lá no Parque Cachoeira para receber o 17º Festcar, edição especial de retorno, que acontece entre os dias 04 a 07 de setembro. Este ano o festival será exclusivo para participação de cantores de Araucária e contará com as seguintes categorias: Popular, Sertanejo, Teens e Bandas. Os melhores colocados receberão premiações em dinheiro e troféus.

As inscrições encerraram nesta quarta-feira, 20 de agosto, e em breve a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, organizadora do evento, deverá divulgar os nomes dos concorrentes. 

 A categoria Teens é uma das novidades para este ano, oferecendo oportunidade a candidatos com idades entre 14 e 17 anos. Candidatos estes, que na época da realização da última edição do festival – ano de 2012, ainda eram crianças e não tiveram a chance de participar. 

É o caso dos cantores Rayssa Rafaela Dias Costa, de 16 anos; Angelica dos Santos Pereira, de 25 anos; Vini Souza, de 19 anos; e Maria Eduarda Padilha Vieira (Duda), de 14 anos. Todos eles se inscreveram nesta 17ª edição, e contam como estão as expectativas para estrear no palco do Festcar. 

Rayssa começou a cantar quando tinha apenas 5 anos, no coral da Igreja. Na última edição do Festcar ela tinha três aninhos, e ainda morava em Curitiba. Só retornou para Araucária em 2013 e infelizmente não tem lembranças do evento. 

Cantores que eram crianças no último Festcar vão estrear na edição 2025
Foto: Divulgação. Rayssa Rafaela vai cantar na categoria Sertanejo/Teens

“Apesar disso, só ouvi coisas boas a respeito do festival e este ano fiz questão de participar na categoria Sertanejo/Teens. Minhas expectativas? Sempre coloco Deus na frente de tudo que vou fazer, porém sei da minha capacidade e acredito que conseguirei mostrar o meu potencial. Estou muito ansiosa”, diz a cantora. 

Angelica canta desde os 7 anos. Tinha 12 anos em 2012 e apesar do desejo de cantar no Festcar, isso não foi possível devido à sua idade. “Era o evento do ano lá em casa, pois meus irmãos todos participavam (Angelica é irmã da cantora Patrícia Santos). Lembro que era muito familiar, divertido e emocionante torcer e ver o desempenho dos candidatos e a premiação. Finalmente chegou a minha vez. Vou concorrer este ano na categoria Popular/Adulto”, comemora.

Cantores que eram crianças no último Festcar vão estrear na edição 2025
Foto: Divulgação. Angelica ‘Sanpe’ participará na categoria Popular/Adulto.

A cantora acredita que a edição de retorno será bem nostálgica, principalmente quando a abertura do festival for tocada. “E vai ser bacana encontrar velhos e novos rostos juntos, com certeza será emocionante pra quem lembra e participava do festival”, declara. 

Vini Souza começou a cantar com 15 anos e na época do último Festcar tinha 7 anos apenas. Entre as informações que reuniu sobre o festival, descobriu que muitos talentos foram revelados ao longo das 16 edições. 

Cantores que eram crianças no último Festcar vão estrear na edição 2025
Foto: Divulgação. Vini Souza será um dos estreantes na categoria Sertanejo/Adulto 

Vini será um dos concorrentes deste ano na categoria Sertanejo/Adulto. “Estou ansioso em cantar no Festcar, escolhi o estilo sertanejo, mas também canto outros estilos, inclusive tenho duas músicas autorais”, afirma o cantor, que já cantou para grandes públicos no concurso gospel Gerando Talentos, da Rede Mercosul, e na Festa da Agricultura em Tijucas do Sul.

Maria Eduarda, a Duda, é a mais nova do grupo. Ele tinha só 2 aninhos quando foi realizado o último Festcar. Canta desde os 6 anos, mas começou a se profissionalizar na música aos 12. “Eu era muito pequena naquela época e não lembro de nada, mas sempre ouvi falar que o festival de Araucária fazia muito sucesso. Quero entrar para essa história (risos), por isso me inscrevi na categoria Sertajeno/Teens”, comenta a cantora.

Cantores que eram crianças no último Festcar vão estrear na edição 2025
Foto: Divulgação. Duda Vieira está ansiosa para cantar na categoria Sertanejo/Teens.

Duda cativa o público quando canta o sertanejo raiz, sua maior paixão. Ela já participou de dois festivais da canção em 2023, o FLIC e o Femusc, ambos realizados em Santa Catarina. Também compôs sua primeira música ‘Chalana, o reencontro’, ainda não lançada. “As expectativas são as melhores possíveis. Estou muito feliz em poder subir pela primeira vez no palco do Festcar e espero dar o meu melhor”, declara a cantora. 

Edição n.º 1479.