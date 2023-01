Cãozinho Birruga está desaparecido e família pede ajuda para encontrá-lo

O cãozinho vira-lata Birruga está desaparecido há 15 dias e a dona está agoniada à sua procura. No dia em que fugiu de sua casa, no bairro Porto das Laranjeiras, o animalzinho estava usando uma coleira vermelha e uma guia preta. Birruga é todo preto, apenas as patas são brancas, seu porte é médio e ele é bastante dócil.







Segundo Tereza, dona do cãozinho, ele foi resgatado há cerca de um ano, estava cheio de bichos. “Cuidei dele com tanto amor e carinho e me apeguei demais. Estou muito mal com o seu desaparecimento, tenho dormido à base de remédios. Essa semana fiquei tão desesperada que saí andando na madrugada atrás dele. Nos dias de chuva e frio minha aflição aumenta ainda mais, não sei em que condições o Birruga está”, lamenta.

A dona pede, por favor, que se alguém o viu andando por aí, entre em contato pelo telefone (41) 99501-5702.