Cãozinho resgatado na Rodovia do Xisto está à procura de um lar

Esse simpático cãozinho da foto foi resgatado pela médica veterinária e protetora independente Ieda Ohpis na Rodovia do Xisto, em frente à loja Nutrisul, e agora está para adoção. Segundo Ieda, o animal quase foi atropelado e como não poderia ficar na rua exposto ao perigo, ela o recolheu.

“O cãozinho tem aproximadamente 4 meses, terá porte médio quando crescer, já foi desverminado e vai tomar vacina quando tiver idade. Me comprometo com a castração”, disse a veterinária. Interessados em adotá-lo, poderão entrar em contato pelo fone (41) 99973-0959.