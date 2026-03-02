Estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos gratuitamente pelo Projeto Despertar Para a Autonomia II, realizado pela Associação Vovô Vitorino em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Há opções de capacitações em diversas áreas, como estética e beleza, gastronomia, saúde, indústria e gestão e tecnologia. As vagas são destinadas para pessoas residentes Araucária e em Curitiba nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba.

Além da capacitação, os alunos recebem um kit de materiais personalizados, com uniforme, agenda, caneta, bloco de notas, squeeze, bolsa e, para algumas áreas, transporte e alimentação e kit incentivo. Antes do início das aulas, todos participam de uma oficina de socioemocional, que visa preparar o futuro profissional para o mercado de trabalho, ou para abrir seu próprio negócio. Durante as aulas, algumas especialidades recebem uma oficina de empreendedorismo, oferecida pelo Sebrae. O encontro é uma oportunidade de tirar dúvidas e aprender mais sobre o assunto.

“Nosso objetivo é que cada aluno conclua o curso com condições reais de gerar sua própria renda. A qualificação profissional abre portas para o mercado de trabalho e também para o empreendedorismo, permitindo que essas pessoas conquistem autonomia financeira e construam novas perspectivas para si e suas famílias”, destaca Amanda Santana, coordenadora administrativa da Associação Vovô Vitorino.

CONFIRA OS CURSOS COM VAGAS ABERTAS 

Doces de Páscoa

Alongamento de Unhas

Marmita Saudável

Maquiagem Básica

Preparações Juninas

Salgados Fritos e Assados

Limpeza de Pele

Massas e Risotos

Sopas e Caldos

Hambúrguer Gourmet

Design de Sobrancelha

Auxiliar Administrativo

Informática Básica

Mecânica Básica Industrial

Cursos em tecnologia  

INSCRIÇÕES As vagas são preenchidas por ordem de cadastro. Para mais informações, acesse o site www.vovovitorino.org.br.