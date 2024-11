Capela de Campina das Pedras convida para Noite do Pastel e do Chopp

O sábado, 23 de novembro, será um dia especial para a comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, localizada na área rural de Campinas das Pedras. Toda a população de Araucária está convidada a participar da tradicional Noite do Pastel e do Chopp, que acontece no salão da Capela, localizado na Avenida Independência, 433.

O evento começa às 15h30, com tenda de pastéis, pierogi, espetinho, bolos e tortas, chopp Harden e outros bebidas. Também haverá jogo de argolas para divertir o público. Às 18h será celebrada a Santa Missa e a partir das 20h a comunidade poderá se divertir no baile com animação do grupo Gurizada Medonha. A entrada será franca.

“Chamem seus amigos, parentes, colegas de trabalho, para virem festejar conosco em mais este sensacional evento”, convidam os organizadores.

Edição n.º 1441.