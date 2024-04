Capela de Campina das Pedras promove Noite do Pastel e do Chopp

No dia 4 de maio (sábado), o compromisso dos araucarienses será com a Noite do Pastel e do Chopp da Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, localizada em Campina das Pedras.

O evento começa às 17h com a venda de pastéis, pierogis, espetinhos bolos e tortas e muito chopp Harden e bebidas, em geral.

Às 18h será celebrada a Santa Missa e às 10h inicia o baile com animação do grupo Gurizada Medonha. A entrada é franca. A Capela Nossa Senhora do Monte Claro fica na Avenida Independência, 4033, em Campina das Pedras.