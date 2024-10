Capela de Capoeira Grande terá festa e festival de prêmios em novembro

No dia 17 de novembro a Capela Nossa Senhora de Czestochowa e Jesus Misericordioso, localizada na área rural de Capoeira Grande, estará em festa. Uma programação especial foi preparada para receber a comunidade araucariense e o início será às 10h30, com a celebração da Santa Missa.

Ao meio-dia começa a ser servido o almoço, que tem no cardápio churrasco, linguiça, galeto, risoto, maionese e saladas. Os convites para adultos custam R$ 40 e crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 20, com vendas antecipadas e no dia da festa. A organização pede que as pessoas levem pratos e talheres.

Às 15h30 haverá um festival de prêmios, com 10 rodadas e às 15h todos poderão se divertir na Tarde Dançante, animada pelo Grupo Agradão. Mais informações pelo fone (41) 99247-5490.

Edição n.º 1437.