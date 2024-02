Capela do Campina das Pedras realizará Noite do Pastel e do Chopp neste sábado (03)

A Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro Czestochowa irá realizar uma Noite do Pastel e do Chopp neste sábado, 03 de fevereiro. O evento, que contará com bastante comida, bebida e diversão, será na Capela do Campina das Pedras, localizado na Avenida Independência, n°4033.

A festança começará às 17h, com uma variedade de comidas, sendo pastel, pierogi, espetinho, bolos e tortas. Além de jogos de argolas, chopp Harden e bebidas em geral. Às 19h, será realizada a santa missa na intenção das famílias visitadas pelo grupo Koza, e às 20h30 será o início do baile com o grupo ‘Tá na Moda’. A entrada é franca.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1400