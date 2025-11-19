A Capela Divino Espírito Santo, localizada no Campo Redondo, irá promover o Café em Família no domingo, 30 de novembro. Os ingressos estão à venda até o dia 23, no valor de R$50,00, crianças de 7 a 10 anos pagam R$ 25,00 e crianças até 6 anos não pagam. Para mais informações, o telefone é o (41) 99720-4560.

A abertura do evento será às 14h, às 14h30 haverá um acústico com a dupla Jonas e Joel e das 15h30 às 17h30 será servido o café. No cardápio estão salgadinhos (coxinha, kibe e bolinha de queijo), pastel (carne, pizza e requeijão), tortas (coco, maracujá, limão, banoffee, requeijão, morango, abacaxi e cheesecake), e bebidas (café, leite, suco e chá).