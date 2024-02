Capela do Estação terá noite do pastel e festival de prêmios no sábado (10)

Saborear um delicioso pastel e ainda ter a chance de ganhar prêmios? Sim! Você pode!! Basta participar no próximo sábado, 10 de fevereiro, da Noite do Pastel e Festival de Prêmios Beneficente que vai acontecer na Capela Santo Antônio de Pádua, do bairro Estação, localizada na rua Jeronin Durski, 162.

O evento é organizado pela Conferência Santo Antônio, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com início às 17h.

O pastelzinho será frito na hora, nos sabores carne, frango e pizza e nas opções doces de chocolate e banana. Já o festival, terá como primeiro prêmio R$500,00, além de várias outras rodadas com ótimos brindes. “Venha participar e ajudar as obras sociais da SSVP!”, convidam os organizadores.