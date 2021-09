Capela no Campina da Barra promove tarde do pastel

Foto: divulgação

A Capela São Vicente de Paulo, pertencente à Paróquia Senhor Bom Jesus, vai promover uma tarde do pastel no sábado, 11 de setembro, em louvor ao seu padroeiro. Os pasteis serão nos sabores carne, frango e pizza, no valor de R$4 cada. No dia também serão vendidas fatias de bolo de abacaxi, brigadeiro e morango com leite ninho, por R$ 4 cada e espetinhos de frango, também por R$4 a unidade.

A venda das guloseimas inicia às 16h, com entrega grátis para quem preferir receber em casa. As encomendas poderão ser feitas pelo fone (41) 99953-7154 e a retirada será na rua Brinco de Cigana, 289, bairro Campina da Barra.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021