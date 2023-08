Capela Nossa Senhora Aparecida terá jantar dançante no dia 12 de agosto

A comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Barigui, vai promover um jantar dançante em comemoração ao Dia dos Pais e aos 45 anos do grupo Bela Vista no próximo dia 12 de agosto. Na programação haverá a celebração de uma Missa às 18h e às 19h30 começam a ser servidos alguns aperitivos antes do jantar, que acontece entre 20h e 21h30.

O cardápio terá quatro tipos de carnes, pierogi, risoto, arroz branco, três tipos de saladas, maionese, farofa e bigos (repolho com bacon). Os ingressos para o jantar custam R$ 60, crianças de 7 a 12 anos pagam R$30 e de 0 a 6 anos não pagam.

No dia também haverá um baile animado pelo grupo Bela vista e a participação do DJ Panek, com início às 22h. Quem quiser participar apenas do baile pagará o ingresso de R$30. Durante o baile haverá venda de pastéis, bolos, chope, cerveja e refrigerantes. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelos telefones (41) 99917-7591 com Eduardo, ou (41) 99106-8945 com Mica.

A Capela Nossa Senhora Aparecida fica na Avenida das Araucárias 1773, bairro Barigui, próximo ao Portal Polonês.

Edição n. 1373