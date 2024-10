Capela Nossa Senhora de Lourdes promove um festival de prêmios no domingo (13)

Está sem programa para o final de semana? Então, anote aí na sua agenda este compromisso: a Capela Nossa Senhora de Lourdes, localizada no Jardim Dalla Torre, irá promover um festival de prêmios no próximo domingo (13/10) e conta com a participação de toda a comunidade araucariense.

O início será às 13h30 e os participantes terão várias oportunidades de ganhar excelentes prêmios. O primeiro será de R$ 4.000,00, o segundo de R$ 1.500,00 e o terceiro uma bicicleta, além de várias outras rodadas. Não perca essa chance de se divertir, ganhar um prêmio e ainda contribuir com a missão social da Capela.

Edição n.º 1436.