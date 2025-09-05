Anote este compromisso na sua agenda: neste sábado, 6 de setembro, a Capela Nossa Senhora de Monte Claro, no Campina das Pedras, promove a Tarde e Noite do Pastel e do Chopp, em louvor à padroeira.

A partir das 14h30 inicia a venda dos pastéis com diversos sabores, pierogis, espetinhos, doces e tortas, chopp Harden e bebidas em geral. Também haverá jogo de argolas para o público se divertir.Às 18h será celebrada a Santa Missa e às 20h inicia o baile com animação do Grupo Coração Nativo. A entrada será franca.

A Capela está localizada na Avenida Independência, 4033, área rural de Campina das Pedras. Mais informações pelo fone (41) 99108 6509.