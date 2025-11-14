O feriado de 15 de novembro, que este ano cai no próximo sábado, será de festa na Capela Nossa Senhora do Monte Claro, em Campina das Pedras. Em louvor à padroeira, a comunidade convida a população para uma programação especial, que começa a partir das 14h30, com a venda de pierogis, pasteis, espetinhos, bolos e tortas e chopp Harden. Também haverá jogo de argolas.

Às 18h será celebrada a Santa Missa, e logo na sequência, às 20h, a diversão ficará por conta do baile animado pelo grupo Chamamento, que terá entrada franca.

A Capela Nossa Senhora do Monte Claro fica na Avenida Independência, 4033, na área rural de Campina das Pedras.

