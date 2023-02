Capela Nossa Senhora dos Navegantes agradece patrocinadores da festa da padroeira

No último domingo (05), a Capela Nossa Senhora dos Navegantes realizou uma grande festa em homenagem à sua padroeira, no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha. Para deixar essa festa ainda mais animada e divertida, a comunidade organizou um festival com vários prêmios, tanto em dinheiro quanto em presentes, e faz um agradecimento especial aos patrocinadores e a todos que prestigiaram o evento.

São eles: SlobiMoveis, Pratense, Contabilidade Primos, RothBarth, S.W. Produção de Flores, Independência Serviços e Terraplanagem, Piska Rações e Utensílios, GTG Tabacaria, Agrimaq, Líder Ferragens, Terra Fértil, Auto Posto José Luiz, Believe, Via Dupla e Dimace Móveis Planejados.