Capela Nossa Senhora dos Navegantes promove festival de prêmios em prol da construção de nova sede

A Capela Nossa Senhora dos Navegantes convida toda a comunidade araucariense para participar do Festival de Prêmios que será realizado no domingo, 9 de julho, a partir das 13h30, no salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, com renda revertida para a construção da sua nova sede.

O primeiro prêmio será de R$3.500, o segundo R$1.500, com um total de 23 rodadas normais e duas rodadas extras. Cada cartela custa R$6 ou se levar 4 paga R$20. No local também será vendida a rifa do pirulito, com mais de 10 prêmios.

No dia do festival também será realizado o sorteio da rifa que tem como 1º prêmio uma Parati ano 1990, 2º prêmio uma televisão 43” e 3º prêmio uma bicicleta. Cada número custa R$20 ou três por R$50. Ainda há bilhetes disponíveis que serão vendidos no dia do evento ou poderão ser adquiridos antecipadamente, através do fone (41) 99862-7829.

Quem preferir poderá adquirir a rifa nos seguintes pontos de venda: Secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – rua Pedro Gavlak 174, bairro Fazenda Velha; Construgai – Avenida Independência, 881, Porto das Laranjeiras; Boteko do Tico – Rua Joaquina Tonchak 707, Porto das Laranjeiras; Agro Piska – Rodovia do Xisto 476, n° 8460, Porto das Laranjeiras; Casa do Agricultor – Avenida Independência 105, Porto das Laranjeiras; Studio Color Digital – rua Presidente Carlos Cavalcanti 275, Centro; Gabi Presentes – rua Prof Alfredo Parodi 844, Centro; e Lanchonete Zero Grau – Rua Tadeu Milan 130 (em frente ao HMA).

Edição n. 1369