Capela Nossa Senhora dos Navegantes terá festa com festival de prêmios no dia 2 de fevereiro

A Capela Nossa Senhora dos Navegantes convida toda população de Araucária para participar da festa em louvor a sua padroeira, que acontecerá no dia 2 de fevereiro, no Salão Paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha. Às 9h30 será celebrada a Santa Missa com benção de velas e garganta, e às 11h acontece o tradicional almoço (levar pratos e talheres).

O festival de prêmios começa às 13h30, com 24 rodadas normais e duas extras, e a rifa do pirulito premiado. O primeiro prêmio será de R$ 6.000 e o segundo de R$ 2.000. As cartelas custam R$ 6, ou leva 4 e paga R$ 20. No dia da festa também haverá venda do bolo da padroeira, com medalhinhas, além de salgados e bebidas em geral.

A Capela ainda realiza uma ação entre amigos contendo 12 prêmios, no valor de R$ 2,50 cada número, que podem ser adquiridos até o dia da festa, quando acontecerá o sorteio.

Serviço

O Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Praça da Bíblia, Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.

