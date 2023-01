Capela Nossa Senhora dos Navegantes terá festa para homenagear padroeira

A Capela Nossa Senhora dos Navegantes, no Porto das Laranjeiras, estará em festa no dia 5 de fevereiro, para louvar sua padroeira. A celebração de uma Santa Missa abre as comemorações, a partir das 9h30, às 12h será servido o tradicional almoço e às 13h30 inicia o festival de prêmios.

O primeiro será de R$4.000, o segundo de R$1.500, com um total de 23 rodadas normais, com vários brindes em cada. O festival contará ainda com duas rodadas extras e cinco brindes em cada e a rifa do pirulito premiado, com 13 brindes.

Cada cartela custa R$6 e quem adquirir quatro paga apenas R$20. As comemorações acontecem no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada em frente à Câmara de Vereadores, no bairro Fazenda Velha.

Foto: Divulgação. Projeto da nova Capela Nossa Senhora dos Navegantes.