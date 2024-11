Capela Santíssima Trindade vai comemorar 28º aniversário com grande festa

No final de semana, dias 8, 9 e 10 de novembro, a Capela Santíssima Trindade, no bairro Costeira, estará em festa para comemorar seus 28 anos, e toda a população de Araucária está convidada a participar deste momento especial. A programação começa na sexta-feira (8) com a Noite de Louvor, no sábado (9) haverá uma noite temática gaúcha às 18h, com música ao vivo.

No domingo (10), uma missa será celebrada às 10h30, em seguida haverá um almoço e às 14h inicia o festival de prêmios. O valor do almoço é R$ 35 e o cardápio terá risoto, arroz, maionese, saladas, farofa, costela e linguiça. Nos três dias a festa contará com cama elástica e piscina de bolinhas gratuitas para as crianças.

No sábado e domingo o público poderá saborear deliciosos espetinhos de frango – um por R$ 7 ou três por R$ 20, pão com bolinho de carne – um por R$ 7 ou três por R$ 20, e durante os três dias haverá venda de pastel – um por R$ 6 ou três por R$ 15.

Serviço

A Capela Santíssima Trindade está localizada na Rua Francisco Drewniak, 102, no bairro Costeira. Mais informações pelos fones (41) 98817-3202 (Alex) e (41) 99691-3705 (Aline).

Edição n.º 1440.