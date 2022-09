Capela Santo Antônio de Pádua comemora 90 anos com grande festa

No domingo, 11 de setembro, a Capela Santo Antônio de Pádua irá promover a grande Festa das Pastorais e Festival de Prêmios, em comemoração aos seus 90 anos de fundação. A programação começa às 10 horas com a celebração da Santa Missa. Na sequência, por volta das 11h30, será servido o almoço com churrasco, costelinha de porco, risoto, maionese e saladas.

Às 13h30 terá início o festival, tendo como primeiro prêmio a quantia de R$ 4.000,00, o segundo um fogão quatro bocas e o terceiro uma lavadora alta pressão.

No total serão 22 rodadas normais e duas rodadas extras, além de cinco prêmios na rifa da bala premiada. As cartelas custam R$ 5,00 ou se levar cinco, paga R$20,00. No local também haverá venda do bolo de Santo Antônio e pastéis de vários sabores.

A Capela Santo Antônio de Pádua fica na Rua Jeronin Durski, 162, bairro Estação.