Capela Santo Antônio de Pádua comemora 92 anos com caminhada e festival de prêmios

A Capela Santo Antônio de Pádua, no bairro Estação, está comemorando 92 anos de fundação e preparou dois eventos especiais para festejar esta importante data com a comunidade. Na sexta-feira (20/09), às 19h, acontece a Caminhada de Aniversário, que terá durante todo o trajeto oração do Santo Terço, encerrando com a Oração de Santa Terezinha, esta última já dentro da Capela.

O Trajeto sairá da Rua Pedro Jess, esquina com a Rua Francisca Andrade de Souza, seguindo pela Rua Vital Brasil até chegar na Capela, que fica na Rua Jeronin Durski, 162. Também haverá venda de pastéis a partir das 17h.

No domingo (22) será a vez da Festa das Pastorais, começando com a celebração de uma missa às 8h e às 13h30 inicia o festival de prêmios, com a primeira rodada de R$ 4.000,00 e a segunda de R$ 1.000,00, além de mais 18 rodadas. Durante o festival tem venda de pastéis, tortas e bebidas.

“Você é nosso(a) convidado(a) especial! Traga sua família, sua turma, seus amigos e venha comemorar conosco!”, convida a equipe de organização.

