Capela Santo Antônio terá festa em homenagem ao padroeiro no domingo (09)

No próximo domingo (09/06), a Capela Santo Antônio de Pádua estará em festa para homenagear o seu padroeiro.

As comemorações iniciam a partir das 9h, com a venda do bolo de Santo Antônio, seguem às 10h com a Trezena, às 10h30 acontece a Missa Festiva e às 11h30 começa o almoço (levar pratos e talheres).

No período da tarde, a partir das 13h30, terá início o festival de prêmios, sendo o primeiro no valor de R$5.000,00. Sobre o bolo do santo casamenteiro, também haverá venda no sábado (08), das 10h às 17h, e na quinta-feira (13), no horário das 8h às 20h. Ainda na quinta, às 19h, acontece a Santa Missa do Padroeiro, com benção e distribuição dos pães de Santo Antônio.

Além das fatias, que serão vendidas a R$8,00 cada, haverá venda de bolos inteiros mediante encomendas. Os bolos terão sabores de abacaxi, prestígio, pêssego, e amendoim com doce de leite. “Adquira a sua fatia ou um bolo inteiro e colabore com a caridade em nossa Capela!”, convida o Conselho Particular Santo Antônio de Pádua.

A Capela Santo Antônio está localizada na Rua Jeronin Durski, 162 – bairro Estação.