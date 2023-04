Capela São Francisco de Assis terá encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa (07)

A Capela São Francisco de Assis, no bairro Capela Velha, vai levar ao público a tradicional encenação teatral da Paixão de Cristo. A apresentação, coordenada pelo grupo de jovens e voluntários da comunidade, acontece na Sexta-feira Santa (07/04), às 19h, na própria capela, localizada na rua Bico de Lacre, 716. Os organizadores pedem que as pessoas que forem acompanhar a encenação contribuam com um quilo de alimento não perecível, que será doado às famílias em situação de vulnerabilidade.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, a qual pertence a Capela, também haverá programação especial da Semana Santa. Na quinta-feira (06) acontece a Missa de Lava Pés, às 20h30; na sexta-feira (07) tem celebração às 15h e missa da Santa Ceia às 20h30; no sábado (08) os fiéis poderão participar da Vigília Pascal a partir das 20h, com benção do fogo e da água; e no domingo (09) os fiéis vão se reunir na Missa de Páscoa, às 9h15. As celebrações serão na Igreja Matriz, localizada na Avenida das Araucárias nº3437, Vila Angélica.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios acontece o Tríduo Pascal e Missa do Lava Pés na quinta-feira Santa (06) às 19h; na Sexta-feira Santa (07) tem confissões das 8h às 13h e às 15h acontece o Tríduo Pascal e Paixão do Senhor; no sábado (08) será realizada a benção dos alimentos no horário das 14h às 15h e Tríduo Pascal e Vigília às 19h; e no domingo (09) tem missas de Páscoa às 6h, 8h e 19h. Todas as celebrações acontecem na Igreja Matriz, localizada na Praça Vicente Machado, no Centro.

Também haverá programação na Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira. Na quinta-feira (06), às 20h, tem Missa de Lava Pés e Instituição da Eucaristia; na Sexta-feira (07), às 15h, acontece a Paixão do Senhor e Via Sacra nos arredores da Igreja; no sábado (08), às 20h, tem Vigília Pascal; e no domingo (09) haverá uma Missa de Páscoa às 9h. Toda programação será na Igreja Matriz, localizada na rua Bernardino Lemos, 20.

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, terá Novena de Nossa Senhora das Graças na quinta-feira (06) às 19h30 e às 20h uma Missa de Lava Pés e Horas Santas; na sexta-Feira (07) tem Horas Santas das 6h às 13h, confissões das 7h às 13h, Via Sacra às 14h, Celebração da Paixão de Cristo às 15h e Procissão Luminosa às 19h; no sábado (08) tem benção dos alimentos às 16h e Missa da Vigília Pascal e Sacramento dos Catecúmenos às 19h; e finalmente no domingo (09), às 9h30, haverá uma Missa de Páscoa. A Igreja Matriz fica na Rua Pedro Gawlak, 174.

Edição n. 1357