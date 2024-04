Capela São José convida comunidade para a Noite do Pastel no sábado (06)

A Capela São José e Nossa Senhora da Luz, localizada no Jardim Shangri-lá, está convidando toda a comunidade araucariense para participar da Noite do Pastel que acontecerá no próximo sábado (06/04). A promoção do evento é da Juventude Vicentina e a renda será revertida para os trabalhos desenvolvidos pelos jovens.

Os pasteis, dos mais diversos sabores, serão vendidos a partir das 18h, quem quiser contribuir com uma doação para ajudar na Noite do Pastel poderá fazer um PIX de qualquer valor na chave (41) 99910-8305, em nome de Jessica Taborda. “Não perca essa oportunidade de se deliciar com nossos pasteis e curtir bons momentos com os amigos e a família”, convida a Juventude Vicentina.

A Capela São José e Nossa Senhora da Luz fica na Rua Barigui, 689, no Jardim Shangri-lá, bairro Iguaçu.