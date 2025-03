Capela São José e Nossa Senhora da Luz realiza ação de conscientização ambiental com catequizandos

Os catequizandos da Capela São José e Nossa Senhora da Luz, localizada no bairro Iguaçu, realizaram uma ação de conscientização ambiental no último sábado, 15 de março. O projeto leva o tema ‘Fraternidade e Ecologia Integral’, sendo inspirado no versículo ‘Deus viu que tudo era muito bom’ (Gn 1,31).

Os alunos que participaram faziam parte da turma da 1ª Comunhão, do catequista Davi; da turma de Crisma, da catequista Rosana; e da turma 11+, da catequista Maria do Carmo.

No dia, a criançada assistiu ao filme “A Natureza Está Falando”, da Conservation International, que passa a mensagem sobre as pessoas precisarem da natureza. Após o filme, os catequizandos saíram para recolher os lixos que foram jogados no chão ao redor da capela. Ao todo, foi acumulado cinco sacos de lixo, que em seguida, foram descartados corretamente.

“A ação evidenciou a importância de pequenas atitudes para a construção de um mundo mais limpo e sustentável. A comunidade agradece a todos que contribuíram para essa iniciativa. Pequenos gestos fazem a diferença e refletem diretamente no futuro. Como diz a passagem bíblica: ‘Pois o que o homem semear, isso também colherá’ (Gálatas 6:7b)” destaca a organização.

Serviço

A Capela São José e Nossa Senhora da Luz está localizada na Rua Barigui, n° 689, no bairro Iguaçu. Para mais informações sobre os eventos realizados pela Capela, basta seguir as redes sociais: Instagram @capelasaojose_senhoradaluz e Facebook Capela São José e Nossa Senhora da Luz.