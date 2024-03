Capela São José prepara programação religiosa para homenagear seu padroeiro

Um novenário, momentos de oração, missa solene e um delicioso almoço fazem parte de uma programação religiosa em homenagem ao padroeiro da Capela São José, que pertence à Paróquia Senhor Bom Jesus. A Capela está localizada na Rua Barigui, 689, no Jardim Shangri-lá, bairro Iguaçu e a programação se estende dos dias 10 a 24 de março.

A partir do domingo (10), os devotos terão a oportunidade de participar do primeiro dia da novena em honra a São José, marcada para às 10h30. Nos demais dias da semana, a novena terá continuidade, às 20h, proporcionando aos fiéis a oportunidade de se reunirem e fortalecerem sua fé em comunidade. A programação religiosa contará com a presença de diversos padres de diferentes comunidades, assim como a colaboração das comunidades locais na parte litúrgica, enriquecendo ainda mais este período de preparação espiritual.

O ponto alto das celebrações ocorrerá em 19 de março, dia consagrado a São José. Às 20h, uma missa solene será celebrada, reunindo fiéis em um momento de profunda comunhão espiritual e de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Após a missa, a comunidade terá a oportunidade de participar de uma partilha fraterna, fortalecendo os laços de união e solidariedade entre os presentes.

Mas as festividades não se encerram por aí! No dia 24 de março, todos estão convidados a participar do delicioso almoço de São José, que será servido a partir das 12h no Salão da Capela. O cardápio inclui churrasco, coxa e sobrecoxa assada, risoto, arroz branco, farofa e saladas variadas. O valor do almoço é R$ 35,00 por pessoa – crianças até 05 anos não pagam, e de 06 a 10 anos pagam meia entrada. É importante lembrar de levar pratos e talheres, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente.

Para garantir seu vale-almoço ou para obter mais informações sobre como contribuir com doações para o sucesso da festa, entre em contato pelo 41 99613-7525 (Rose Cordeiro- Coordenadora do CMPC).

Edição n.º 1404